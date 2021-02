El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha denunciado al término del partido que su equipo ha perdido en el campo del Sevilla (3-0) que ha sido "agredido por el técnico rival" verbalmente, ya que sintió "un insulto que no se puede consentir" en la jugada en la que él y Julen Lopetegui fueron expulsados.

"Siempre que hay una lesión que puede ser grave uno se preocupa. Es lo que hice, me interesé por Ocampos y me vi agredido por el técnico rival, algo que no había visto antes en mi carrera. Le he leído en sus labios un insulto grave que no se puede consentir", afirmó Bordalás.