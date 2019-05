18 may. 2019

EFE Getafe (Madrid) 18 may. 2019

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa que la clasificación de su equipo en la quinta posición de la Liga supone "un mérito sin precedentes" para el conjunto madrileño, que quedará en la "historia" de la entidad presidida por Ángel Torres.

"Muchas veces caemos en el error de no valorar lo que ha hecho el equipo. El hecho de haber estado muchas semanas en puestos Champions, no nos tiene que generar ninguna duda. Hay que darle el valor que tiene y disfrutarlo. Haber conseguido estar en Europa no es fácil para un equipo como el Getafe", dijo.