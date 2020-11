José Bordalás, entrenador del Getafe, habló este domingo sobre la mala racha de cinco partidos sin ganar de su equipo tras empatar 1-1 con el Athletic y dijo que, pese a todo, están "tranquilos".

"No es fácil para nadie. No es fácil sacar los partidos adelante. Trabajamos cada día para intentar cambiar esa dinámica y conseguir una victoria. Hoy lo hemos intentado en todo momento. En el segundo tiempo fuimos inmensamente superiores, el Athletic no nos generó nada. Pero con ese gol a balón parado todo se dificulta. Queda mucho campeonato, vamos a ir partido a partido", afirmó en rueda de prensa.