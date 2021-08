El destino, caprichoso, juntó para abrir el telón de LaLiga Santander al Valencia y al Getafe en un duelo en el que se verán las caras el pasado del conjunto azulón, José Bordalás, y el presente, José Miguel González "Míchel", que han vivido diferentes sensaciones durante la pretemporada.

Por un lado, Bordalás, tal vez el mejor preparador que ha tenido el Getafe en su historia, no ha comenzado con buen pie su etapa en el Valencia. Este mismo jueves, ha pedido más fichajes al club y parece que no está contento con la planificación de su plantilla. "Esta no es la situación ideal, nos gustaría tener los jugadores que acordamos", dijo en rueda de prensa.