El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que el hecho de tener que afrontar tres encuentros la próxima semana no va a cambiar su manera de afrontarlos y aseguró que él no cree en el sistema de rotar a los jugadores para que lleguen más frescos con una sola competición.

"Siempre intento sacar al once más competitivo. No creo en las rotaciones. Estamos jugando una competición y el jugador debe estar preparado para afrontar los partidos que te puede exigir la competición. No me obsesiono, si el jugador no está bien, elegiré a un compañero", explicó en una rueda de prensa.