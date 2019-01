José Bordalás, técnico del Getafe, descartó tener una mala relación con Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, en la previa del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que medirá a ambos clubes.

Lo hizo al ser preguntado acerca de si se saludarán antes de que arranque el enfrentamiento que deberá disputarse en Mestalla: "No hay ninguna mala relación, no tengo mala relación absolutamente con nadie. Lo que ocurra mañana no lo sabemos".