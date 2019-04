José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este lunes que "no hay tiempo para lamentarse de la última derrota frente al Leganés, declaró que el Espanyol es "un magnífico equipo" y destacó que no pueden creerse lo que en realidad no son.

El Getafe, pese a perder con el Leganés el derbi madrileño, ha mantenido la cuarta plaza de la clasificación con 46 puntos, aunque tiene al Alavés y al Valencia al acecho.