EFE Valencia 20 may. 2022

El entrenador del Valencia, José Bordalás, esquivó este viernes opinar de los audios robados al presidente del club Anil Murthy y dijo que no debe hacerlo porque no es su función y porque no sabe el contexto en el que se produjeron.

“No voy a opinar al respecto, soy el técnico del equipo. Yo hablo de lo deportivo, del día a día, se nos escapa todo lo que ha salido pero no voy a opinar porque no es mi labor”, explicó en un a rueda de prensa.