El entrenador del Valencia, José Bordalás, rechazó este martes hablar de la próxima campaña, en la que tiene contrato firmado con la entidad, y tampoco ejercer de portavoz de la entidad más allá de los asuntos deportivos del primer equipo.

Preguntado por si, tras las diferencias de opiniones que se han producido en esta ventana invernal del mercado, podía garantizar que seguirá como entrenador de la próxima campaña, Bordalás aseguró no estar pensando en el siguiente ejercicio. “No me atañe a mí de ninguna manera. No podemos hablar de la temporada que viene, queda un mundo todavía. Nunca he pensado en el futuro, el presente es hoy”, afirmó en rueda de prensa.