El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró antes de recibir este sábado al Athletic Club que las dos últimas derrotas no han cambiado sus expectativas sobre el equipo y aseguró que él siempre ha mantenido “los pies en el suelo” y recurrió a un tópico para asegurar que ni eran “tan buenos” tras las cuatro primeras jornadas ni ahora son “tan flojos”.

“Es inevitable que la afición se ilusione pero yo no me he dejado llevar por la euforia. Hemos perdido dos partidos contra dos grandes equipos como Real Madrid y Sevilla y sabéis los motivos puntuales que nos han golpeado de manera muy exagerada y nos han lastrado, pero no podemos mirar atrás. Esto es una carrera de fondo”, recordó.