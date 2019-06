El excapitán del Real Valladolid, Borja Fernández, investigado judicialmente como posible autor de un delito de corrupción en el deporte y como presunto "cooperador necesario" en un delito de estafa en el marco de la operación Oikos, insiste en su inocencia, y achaca su detención a que la Policía intentó "forzar la máquina".

"Me han dado varias teorías de las que prefiero no hablar porque es un momento delicado. Me siento mal porque están metiendo a una persona en el medio que soy yo. Sabía que no había nada en mi contra, por eso me ha venido muy bien el levantamiento del secreto sumarial", señala el exfutbolista.