El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', convocó este sábado a diecinueve jugadores para el partido del domingo frente al Barcelona en el Camp Nou, en la que es baja por lesión el delantero Borja Iglesias y son novedad Sergio Canales, el mexicano Andrés Guardado y el argelino Aïssa Mandi.

Rubi, tras una última sesión en Sevilla, facilitó una lista para la visita al estadio azulgrana en la que no está el delantero gallego, que no se ejercitó este sábado y no ha podido recuperarse a tiempo del esguince de grado I-II en el tobillo derecho sufrido en la primera jornada ante el Valladolid, informó el club.