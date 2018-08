El delantero Borja Iglesas, fichado por el Espanyol este verano del Celta de Vigo, restó importancia a los pitos que le dedicó un sector del celtismo cuando fue sustituido en la segunda parte por Sergio García.

"Creo que cada vez que me he puesto la camiseta del Celta la he defendido a muerte. El año pasado realicé una buena temporada en Zaragoza, me demostré a mi mismo que estaba listo para dar el salto a Primera. El Espanyol apostó fuerte por mí y decidí salir. Estoy muy contento porque estoy donde quiero estar", declaró el atacante gallego.