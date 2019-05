18 may. 2019

EFE Cornellà de Llobregat (Barcelona) 18 may. 2019

El delantero del Espanyol Borja Iglesias afirmó este sábado después de ganar a la Real Sociedad en el RCDE Stadium, un triunfo que permite al equipo clasificarse para la Europa League, que cree vital "que no se desmantele el equipo".

El futbolista gallego describió con emoción la celebración con la afición, que invadió el campo. "No sabía qué decir ni qué pensar. Estaba en medio de la gente y no sabía qué hacer. La grada siempre me ha tratado con cariño y que te cante que te quedes es de lo más bonito que te pueden decir", subrayó.