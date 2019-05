20 may. 2019

EFE Barcelona 20 may. 2019

El delantero del Espanyol Borja Iglesias afirmó este lunes que está abierto a una mejora de contrato con la entidad blanquiazul e insistió en que se encuentra "muy feliz" en el club.

El ariete tiene contrato en vigor, aunque su cláusula de 28 millones de euros no es prohibitiva para sus pretendientes. "En el fútbol puede pasar de todo, pero ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea el Espanyol", aseguró en los micrófonos de RAC1.