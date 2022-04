La historia de amor entre Ángel Torres, el Getafe y Borja Mayoral no es nueva. Tiene, como mínimo, casi seis años de antigüedad y en el club madrileño no quieren que termine en junio, cuando concluirá la cesión que acordó el Getafe con el Real Madrid. Su rendimiento desde que llegó al club azulón, no ha pasado desapercibido y el Getafe desea su continuidad.

Su última exhibición, en Balaídos ante el Celta, donde marcó los dos goles de la victoria del Getafe (0-2), es otra llamada de atención para su presidente, que ya en marzo de 2016 soñaba con conseguir los servicios del delantero del Real Madrid.