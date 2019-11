"Es la típica lesión que nadie quiere tener pero me tocó. Me ha llevado al límite. He hecho de todo, gimnasia, rehabilitación, tratamientos... y me preguntaba si merecía la pena seguir luchando. Pero pensé si quería dejarlo todo por no hacer un esfuerzo más y era importante acabarlo bien y hacer vida normal".

Así resume en una entrevista con EFE Bosco Pérez-Pla los últimos veinte meses de su vida, desde que cayó lesionado a mediados de abril de 2018, en la Liga ante el CD Terrassa, hasta su reaparición el pasado día 17 en Santander, en la cuarta jornada de esta temporada ante la RS Tenis.