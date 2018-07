El centrocampista franco-marroquí Sofiane Boufal (c), junto al vicepresidente del Celta de Vigo, Ricardo Barros (i), y el director deportivo, Felipe Miñambres (d), durante su presentación oficial hoy en el equipo gallego. EFE

El centrocampista franco-marroquí Sofiane Boufal afirmó este lunes que con su fichaje por el Celta de Vigo va a cumplir su "sueño" de jugar en la liga española, la cual cree que se adapta mejor a sus características que la Premier League, donde jugó las últimas dos temporadas con el Southampton.

"Aunque este último año no me ha ido del todo bien en Inglaterra, también me veo capacitado para triunfar en la Premier. Pero la Liga española creo que se adapta mejor a mis características, aquí se practica un fútbol más técnico", declaró el futbolista durante su presentación, que tuvo lugar en la sede del club vigués.