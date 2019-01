El motociclista estadounidense Ricky Brabec (Honda) afirmó hoy que no se cree todavía que llegue a la mitad del Dakar como el líder en motos, aunque sea apenas con una ventaja de 59 segundos sobre el británico Sam Sunderland (KTM).

"No sé si estoy soñando o si es real. Me encantaría sacarles una buena ventaja a mis rivales, pero solo me separa un minuto. El Dakar nunca es fácil", comentó Brabec.