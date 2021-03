El internacional español Brais Méndez explicó que una de las claves para que esté ofreciendo su mejor nivel ha sido la “confianza” del técnico argentino Eduardo Coudet, quien apostó por él “decididamente” desde su llegada al banquillo de Balaídos.

“Cuando llegó habló conmigo, me dijo que quería que fuese yo y que disfrutara en el campo porque tenía su confianza. Y eso me ayudó muchísimo porque no estaba pasando por mi mejor momento”, comentó el centrocampista, quien reconoce que lo pasó “bastante mal” en 2020.