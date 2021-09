La selección brasileña de fútbol se entrenó este miércoles en Sao Paulo antes de embarcar rumbo a Santiago, donde el jueves enfrentará a Chile por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, y se despidió de Brasil sin que el seleccionador, Tite, diera indicios del probable alineación.

"No me quiero esquivar, pero voy a ser sincero como siempre he sido con ustedes. No voy a anunciar el equipo que va a iniciar. Voy a asegurarme un poco con la formación, para establecer la estrategia y hacer un gran partido mañana", declaró Tite en una rueda de prensa virtual antes del viaje a Chile.