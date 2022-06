Jaylen Brown, de los Boston Celtics, aseguró este martes que su equipo no tiene "tiempo para caer en las provocaciones" de Draymond Green, de los Golden State Warriors, al analizar las dificultades añadidas con las que se encontrará en el tercer partido de las Finales de la NBA, fijado este miércoles en el TD Garden de Boston.

"No tenemos que caer en eso, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que jugar al baloncesto, yo haré mi trabajo. Todos haremos nuestro trabajo. No tenemos que caer en esas provocaciones", afirmó Brown en la rueda de prensa previa al partido.