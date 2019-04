El argentino Bruno Marioni, entrenador de los Pumas de la UNAM de México, asumió este martes su responsabilidad en los actos de violencia en los que se ha visto envuelto en las últimas dos semanas en el torneo de liga y copa.

"He cometido dos errores, estamos todos en un proceso de crecimiento, estoy aprendiendo día con día, no voy a justificar malas actitudes, pero tampoco me voy a martirizar, esto continúa y tengo que seguir creciendo, mejorando y comprometiéndome a no tener situaciones que generen polémica", dijo Marioni.