El toledano Lucas Búa, que recuperó este domingo el título de campeón de España de 400 metros en pista cubierta, aseguró que su victoria era "un premio a la constancia", después de un año 2019 plagado de lesiones.

"Es un premio al trabajo duro, a la constancia. Nunca me he rendido. Ha sido una carrera muy bonita. Samuel (García) ha salido muy rápido, porque está muy fuerte, pero he aguantado y he podido hacer este marcón, mi segunda mejor marca de siempre", comentó.