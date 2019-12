El conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho hoy que, "de entrada", no ve "ningún peligro" en introducir pelotas hinchables en el Camp Nou en un partido como el que disputan esta noche el FC Barcelona y el Real Madrid, aunque ha advertido: "No me toca a mí decidir qué material se puede entrar y cuál no".

En una entrevista en Catalunya Radio, Buch ha respondido así a la pregunta de si se podrán introducir pelotas hinchables en el estadio del Barça, después de que La Vanguardia haya publicado este miércoles que una de las acciones organizadas por la plataforma Tsunami Democràtic es el lanzamiento al campo de estos balones, que serían de color negro para denunciar el lanzamiento de pelotas de goma por la Policía Nacional durante las protestas por la sentencia del "procés".