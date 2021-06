Sergio Busquets, capitán de la selección española, regresó este miércoles a la competición con "mucho orgullo", después de sufrir la Covid-19, "de días que no fueron fáciles, con mucha incertidumbre", y con "muchas ganas de estar en un grupo espectacular y vivir la Eurocopa", que será su "última".

"No fueron días fáciles. No dependes de cómo te encuentres ni los días que pasen, sino que tengas un PCR negativo. Había compañeros que lo habían tenido a los diez u once días y otros a los veinte. Dependía todo de eso, no sabíamos lo que podía dar y teníamos muchas ganas de estar en este grupo espectacular y de vivir una Eurocopa que seguro será mi última", explicó en rueda de prensa telemática el futbolista, aislado por Covid-19 del 6 al 16 de junio.