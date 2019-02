Unai Bustinza, defensa central del Leganés, consideró que el tanto de Geoffrey Kondogbia en el duelo que su equipo empató a uno contra el Valencia no debió subir al marcador al cometerse infracción sobre él.

"Yo lo he sentido clarísimo en el campo, no necesitaba las imágenes. Pero he vuelto a verlas y creo que es claro. Kondogbia es más grande que yo, me puede incluso ganar en la disputa, pero no ha sido así porque no me ha dejado disputar", dijo.