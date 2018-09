Unai Bustinza, capitán del Leganés, declaró este sábado, tras la derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la tercera jornada de LaLiga Santander, que a su equipo no le han no han salido las cosas como esperaban.

"No hemos sabido estar más cerca de ganar, de generar ocasiones. Sabemos que aquí la posesión no la vas a tener. Se puede jugar otro fútbol, pero la verdad es que no han salido las cosas como esperábamos y se ha visto reflejado en el resultado", dijo en Movistar+.