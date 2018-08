El inglés Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula Uno en 2009 (con Brawn) y que este fin de semana disputa las Seis Horas de Silverstone, la tercera prueba del Mundial de resistencia, dijo a EFE en el citado circuito inglés, respecto al anuncio del español Fernando Alonso de no correr el año que viene en esa categoría, que espera "que haya acertado".

"A mí ya no me interesa la Fórmula Uno", indicó a Efe Button, ex compañero en McLaren del doble campeón mundial asturiano. "Fernando ha tomado una decisión y no puedo leer su mente, pero es su decisión y espero que sea la decisión correcta", añadió el inglés, nacido hace 38 años en Frome y que este domingo saldrá tercero con su equipo, el SMP Racing, en las Seis Horas de Silverstone.