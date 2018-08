El defensa argentino Gustavo Cabral, cuyo contrato con el Celta de Vigo finaliza el próximo 30 de junio de 2019, mostró este miércoles su deseo de ampliar su vinculación con la entidad celeste, aunque de momento la dirección deportiva no le ha trasladado oferta alguna.

"Mi cabeza está en el Celta a pesar de que no hayamos tenido ninguna charla en el aspecto de renovar o no renovar. Mi idea es seguir trabajando y si Mohamed sigue contando conmigo lo haré al cien por cien, después se verá que pasa cuando se quieran juntar o no", comentó en rueda de prensa.