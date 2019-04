El golfista grancanario Rafa Cabrera Bello se ha anotado un triple bogey en la primera ronda del Masters de golf, que se disputa esta semana en el histórico recorrido de Augusta National (Georgia, EE.UU.) del que se ha recuperado al final del día.

“No lo he hecho aposta. He fallado el drive y los putts y de uno en uno he llegado a siete. No es la primera vez que pasa y ojalá sea la última”, dijo a Efe Cabrera Bello, recordando los tres golpes de más en el par 4 del hoyo 10.