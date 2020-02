El central del Espanyol Leandro Cabrera afirmó este viernes tras en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que "mientras matemáticamente se pueda", el equipo peleará por la permanencia en Primera división.

De todos modos, el futbolista uruguayo apostó por centrarse en el partido a partido: "Ahora mismo no podemos mirar más allá del domingo. Si no estamos convencidos de que podemos ganar, de nada nos va a servir. Ya vimos que si no enganchas dos partidos compitiendo, la moral de todo lo que rodea al club se puede venir abajo".