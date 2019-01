A cuatro semanas del maratón de Sevilla, donde piensa debutar en la distancia en homenaje a su amigo Abel Antón, el campeón olímpico de 1.500 Fermín Cacho no se atreve a predecir su desempeño y, "después de tantos años sin correr", recuerda, no promete nada: "No soy político", ironiza.

"No sé los kilos que he perdido porque no me peso, pero es que ni me pesé antes de empezar la preparación, ni me peso ahora. Eso sí, me veo mucho mejor", declaró a EFE durante la presentación del nuevo club que él mismo preside, el GO fit Athletics madrileño.