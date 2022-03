El central del Espanyol Fernando Calero explicó este martes que, en su opinión, es posible que el partido que disputó contra el Getafe fuera “el mejor” que ha disputado “con la camiseta” periquita.

El futbolista, en rueda de prensa después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, confesó que no ha tenido la continuidad esperada: “He tenido varias lesiones y siempre me ha tocado jugar con alguna molestia, aunque contra el Getafe me encontraba perfectamente”.