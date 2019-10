El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que el Alavés, rival al que reciben este viernes en el estadio de La Cerámica, siempre les ha complicado mucho en sus visitas de las últimas temporadas.

"Cada vez que han venido a este estadio nos han puesto en muchas dificultades, por lo que seguro que nos van a complicar mucho. No nos podemos confiar en los números o estadísticas, ellos no están bien fuera, pero ello no quita que va a ser un partido muy duro y no será nada fácil", advirtió.