El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, dijo este sábado que no es él el que tiene que hablar sobre su futuro en el club castellonense ya que tiene contrato en vigor y seguirá hasta donde le corresponda.

"Yo no cambio. Soy el mismo. Tanto en sentimientos, como en la forma de trabajar seguiré siendo fiel a mí mismo. La relación no tiene que cambiar. Si alguien tiene que dar una explicación no soy yo. Sobre mi futuro no soy quién tiene que hablar. Tendrá que hablar quién le toque. Yo voy a seguir aquí hasta que corresponda", dijo en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad de que sea relevado en el banquillo.