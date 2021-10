El ex seleccionador español y miembro de la junta directiva de AFE, José Antonio Camacho, participa este lunes en la presentación del nuevo logotipo de la AFE en el espacio "Matadero", en Madrid. EFE/David Fernández

Un Mundial de fútbol cada dos años, como ha propuesto la FIFA, sería "bastante difícil" en opinión del exseleccionador español José Antonio Camacho, ya que habría que conjugar esos campeonatos con los torneos continentales, por lo que el técnico reclamó "un acuerdo" entre federaciones.

"No lo veo, me parece bastante difícil, porque hay campeonatos de Europa, tendrían que llegar a un acuerdo FIFA y UEFA, o los campeonatos de África y América... Antes de que esto salga deberían discutir entre las federaciones pertinentes para que no haya este tipo de diferencias", opinó Camacho.