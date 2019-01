El mediapunta del Real Betis Sergio Canales ha lamentado este domingo el "mucho esfuerzo hecho para nada" en el partido perdido por su equipo (1-2) frente al Real Madrid, sobre todo porque "en la primera parte", los béticos no hicieron "nada de lo hablado".

"No hemos sido nosotros. Les igualamos en la segunda mitad y cuando estaba cerca el segundo, llegó el gol suyo de la victoria. Es un paso atrás, pero esto es largo. No hemos comenzado el año como habríamos querido", dijo a Movistar Partidazo Canales, cuyo equipo aún no ha sumado ningún en 2019.