La Unión de Rugby de Japón anunció este miércoles que debido al brote de coronavirus ha decidido cancelar un torneo asiático de rugby a siete que se iba a disputar en abril en Tokio, y que iba a servir como evento preparatorio para los Juegos Olímpicos previstos para este verano en la capital nipona.