"El otro día en el Torneo de Palencia me ocurrió una cosa que nunca me había pasado antes. Un hombre me llamó desde la grada, me giré pensando que quería una foto y me preguntó cuántos años tenía. Me quedé... , bueno, pensando si eso era bueno o era malo", desveló Joan Cañellas.

Esta anécdota revela la crudeza del deporte español, en la que a una velocidad de vértigo se pasa de la condición de estrella indiscutible a ser sospechoso de alargar injustificadamente la carrera, pese a que el DNI se empeñe en demostrar lo contrario.