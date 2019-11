Ander Capa confesó tras el partido que en en la volea que enganchó al borde del área para marcar el gol de la remontada del Athletic ante el Levante en San Mamés lo que pensó fue en darla y "a donde vaya".

"Cuando he visto que venía el balón, me he dicho 'a donde vaya'. A mí siempre me han dicho que pensar es malo y que pensar mucho, peor. Por eso ni me lo he pensado", dijo el jugador clave del partido junto al meta visitante Aitor Fernández.