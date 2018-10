El jugador del Athletic Club Ander Capa admitió que le "encantaría" jugar el domingo en Ipurua frente a su exequipo, el Eibar, porque se trata de un partido "especial y emotivo" para él ya que guarda "muchos sentimientos y buenos recuerdos" del campo armero.

"De allí me fui muy bien, tanto con el club como la gente del pueblo, y espero que me reciban como me merezco", apuntó el jugador vizcaíno después de aclarar que se encuentra recuperado de la "sobrecarga en el sóleo que le obligó a "parar unos días" la pasada semana.