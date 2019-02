El entrenador italiano Fabio Capello calificó a Leo Messi como un "genio" que forma parte del fútbol, un deporte de equipo, en el que es necesario la contribución de los demás para alcanzar un éxito como un Mundial, un logro que aún no ha conseguido el astro del Barcelona.

"Messi no es un jugador. Es un genio. Pero un jugador solo no puede ganar todo. El fútbol es un juego de equipo. Messi no puede ganar solo aunque haya hecho todo lo posible", indicó Capello en el transcurso de una conversación con varios medios de comunicación en Montecarlo, entre ellos la Agencia EFE.