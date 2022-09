El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), líder de la montaña de la Vuelta tras la caída y retirada del titular del maillot de puntos azules, el australiano Jay Vine, lamentó la circunstancia que le facilitó pasar al frente en esa clasificación.

“En el Tour intenté llevar el maillot de la montaña, pero en la Vuelta se ha producido una situación de carrera desgraciada, porque se han caído el líder de la montaña y mi compañero Carlos Rodríguez. La verdad es que en principio no iba a pelear por este maillot, estába a muchos puntos y no tenía sentido ponerse a pelear por ello. Ha sido una situación complicada. Tal vez no lo quieres lograr así, de estaa manera que se ha producido. Simplemente espero que Vine se recupere pronto y se encuentre mejor", explicó Carapaz en meta.