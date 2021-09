El ciclista Richard Carapaz fue recibido este viernes con honores por el Gobierno de Ecuador por su oro olímpico y ha adelantado que su objetivo para el próximo año es competir por el título del Tour de Francia, sin descartar otra gran vuelta.

"Todavía no sé qué gran vuelta voy a hacer. Mi objetivo es volver al Tour, es una carrera que me gusta muchísimo, que la he vivido desde dentro y desde fuera. Es un objetivo", manifestó en una rueda de prensa en el Coliseo del Ministerio del Deporte a su regreso a Quito después de participar en el Tour, los Juegos Olímpicos y la Vuelta a España.