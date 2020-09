El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) fue elegido corredor más combativo de la etapa, pero no pudo lograr la victoria por el ataque en el penúltimo puerto del alemán Lennard Kemna, ganador en Villar de Lans.

"No ha sido una decepción, estoy contento con el trabajo que he hecho hoy. Intenté la victoria, pero Kamna estaba muy fuerte y no le pude seguir", reconoció.