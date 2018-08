El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo afirmó este jueves que no le preocupa la posible llegada del internacional mexicano Marco Fabián a las Chivas de Guadalajara tras su salida del Eintracht Fráncfort alemán.

"Mi cabeza no está viendo o pensando en refuerzos, yo estoy pensando en mejorar el funcionamiento colectivo, no me preocupa ni me ocupa, porque para eso está José Luis (Higuera) y Amaury (Vergara) que son los que hablan con los jugadores", dijo en conferencia de prensa.