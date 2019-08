La tenista española Carla Suárez ha decidido renunciar a su participación en el Abierto del Bronx (Estados Unidos) para tratarse de las dolencias que le han afectado en las últimas semanas en la cadera y espalda y con la mente puesta en poder jugar el Abierto de Estados Unidos.

"No me encuentro al cien por cien y en estos próximos días vamos a ver cómo afrontamos el resto de la gira", explicó la canaria, que tiene como meta el US Open que arrancará el próximo 26 de agosto.