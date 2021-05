25 may. 2021

EFE Madrid 25 may. 2021

El piloto Carlos Sainz confesó que su intención es poder participar en la próxima edición del rally Dakar si bien no quiso dar detalles sobre el proyecto en el que se embarcaría para ello.

"Desde el momento en el que has ganado el Dakar y decides intentar volver, las expectativas son máximas. Trataré de prepararlo bien, espero llegar bien, con un equipo y un coche en condiciones. No puedo contar mucho más. Me gustaría estar y ese es el mensaje", apuntó en el evento donde se desvelaron los detalles 'Sainz, vivir para competir', contenido que podrá verse a través de Amazon Prime Video.