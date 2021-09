El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, que vive su 'sueño' de correr en la escudería Ferrari, y declarado seguidor del Real Madrid, no dudó en reconocer que "estaba convencido" de que el delantero francés Kylian Mbappé iba a jugar esta campaña en el equipo madridista, por lo que se llevó "un chasco cuando no vino".

"(Le gustaría Mbappé en el Real Madrid?) Y a quién no, yo creía que iba a llegar. Yo estaba seguro de que llegaba y me llevé un chasco cuando no vino (risas)", dijo Sainz en entrevista con la Agencia EFE este lunes en Madrid, tras un acto de su patrocinador Estrella Galicia 0'0 .